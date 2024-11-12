Более 600 заявок: первые добровольцы Украинского легиона в Польше подписали контракты
Первая группа добровольцев, вступивших в Украинский легион в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество заявок на поступление уже превысило 600, сообщает Укринформ.
Церемония заключения контрактов состоялась в рекрутинговом центре при Генеральном консульстве Украины в Люблине, где каждый из добровольцев поочередно оформлял соглашение.
Как сообщил представитель центра Петр Горкуша, на сегодняшний день более 600 человек изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону. На прошлой неделе заявлялось более 500 заявок от граждан из 30 стран, в том числе из Польши и Чехии.
В рекрутинговом центре отметили, что добровольцы могут подписать контракт на три года или до конца войны, после чего пройдут подготовку на одном из полигонов в Польше.
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