Более 600 заявок: первые добровольцы Украинского легиона в Польше подписали контракты

Церемония подписания контрактов прошла в рекрутинговом центре при Генеральном консульстве Украины в Люблине

Рекрутинговый центр (Фото: Минобороны)

Первая группа добровольцев, вступивших в Украинский легион в Польше, подписала контракты на службу. Общее количество заявок на поступление уже превысило 600, сообщает Укринформ.

Церемония заключения контрактов состоялась в рекрутинговом центре при Генеральном консульстве Украины в Люблине, где каждый из добровольцев поочередно оформлял соглашение.

Как сообщил представитель центра Петр Горкуша, на сегодняшний день более 600 человек изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону. На прошлой неделе заявлялось более 500 заявок от граждан из 30 стран, в том числе из Польши и Чехии.

В рекрутинговом центре отметили, что добровольцы могут подписать контракт на три года или до конца войны, после чего пройдут подготовку на одном из полигонов в Польше.

О создании Украинского легиона 8 июля объявил Зеленский во время встречи с Туском.

11 июля Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

2 октября Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые изъявили желание присоединиться к Украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".

3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.