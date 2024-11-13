США открывают в Польше базу ПВО для защиты НАТО

Утверждается, что база ПВО вряд ли сможет защитить Европу от угрозы со стороны России

Радослав Сикорский (Фото: facebook.com/radeksikorski)

В Польше 13 ноября официально откроют новую базу противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Это заняло некоторое время, но это строительство доказывает геостратегическую решимость Соединенных Штатов. Польско-американский альянс прочен, независимо от того, кто правит в Варшаве и Вашингтоне", – сказал глава МИД.

Как говорится в аналитическом материале газеты Wiadomosci, эта база не способна защитить от угроз со стороны России, так как разрабатывалась десять лет назад для защиты от Ирана. Системы противоракетной опасности способны перехватывать небольшое количество ракет средней дальности (порядка 1-5 тыс. км) со стороны Ближнего Востока.

База ПВО Aegis Ashore находится на севере Польши в городе Редзиково, что неподалеку от побережья Балтийского моря. Ее строительство началось еще в 2016 году. Она является частью более широкой системы противоракетной обороны НАТО.

Как утверждали в Альянсе, база будет способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, пишет Reuters. В России назвали угрозой эту базу ПВО еще в 2007 году, когда она была только на стадии планирования.

13 октября Сикорский заявил, что надеется на разрешение от США сбивать российские ракеты при помощи этой базы.

31 октября в МИД Польши сообщили, что против сбивания российских ракет выступают некоторые страны НАТО, а также США. Но Сикорский надеется их переубедить.

12 ноября Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор про Украину и Европу. По его словам, эта беседа должна будет определить будущее доверие к ЕС.