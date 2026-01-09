РФ могла бить "Орешником", в частности, чтобы посмотреть на возможности комплексов Запада – эксперт

Специалист НАУ напомнил о вооружении в Европе, способном сбивать "Орешник" и подобные ракеты

Противоракетная база США Aegis Ashore в Польше (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Россияне могли атаковать Львовскую область "Орешником", в частности, потому, что хотели выяснить, как западное вооружение способно отслеживать такие баллистические ракеты средней дальности. Об этом в общении с LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

"В общем, Европа могла бы сбить этот "Орешник" и могла бы сбивать подобные ракеты", – заявил он.

Эксперт напомнил, что в Европе сейчас размещены два американских противоракетных комплекса Aegis, имеющих на вооружении ракеты SM-3: одна система расположена на севере Польши, а другая – на юге Румынии.

"Эти комплексы имеют огромную дальность и способны защитить практически всю Европу от Норвегии вплоть до юга Турции и Греции. Даже, если по карте посмотреть, немного захватывают северную Африку", – пояснил Романенко.

СПРАВКА В зависимости от модификации ракеты SM-3 имеют операционную дальность от около 700 до 2500 километров. В зависимости от модификации ракеты SM-3 имеют операционную дальность от около 700 до 2500 километров.

Специалист добавил, что в восточной Германии, на расстоянии всего 800 километров от Львова, расположен израильский комплекс Arrow, который также способен сбивать подобные ракеты.

"И одна из причин запуска "Орешника", скорее всего, – это то, что россияне хотели посмотреть, как западные противоракетные комплексы способны отследить полет этой ракеты средней дальности", – отметил эксперт.

Всех вышеупомянутых систем нет на вооружении Украины.