РФ могла бить "Орешником", в частности, чтобы посмотреть на возможности комплексов Запада – эксперт
Россияне могли атаковать Львовскую область "Орешником", в частности, потому, что хотели выяснить, как западное вооружение способно отслеживать такие баллистические ракеты средней дальности. Об этом в общении с LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
"В общем, Европа могла бы сбить этот "Орешник" и могла бы сбивать подобные ракеты", – заявил он.
Эксперт напомнил, что в Европе сейчас размещены два американских противоракетных комплекса Aegis, имеющих на вооружении ракеты SM-3: одна система расположена на севере Польши, а другая – на юге Румынии.
"Эти комплексы имеют огромную дальность и способны защитить практически всю Европу от Норвегии вплоть до юга Турции и Греции. Даже, если по карте посмотреть, немного захватывают северную Африку", – пояснил Романенко.
Специалист добавил, что в восточной Германии, на расстоянии всего 800 километров от Львова, расположен израильский комплекс Arrow, который также способен сбивать подобные ракеты.
"И одна из причин запуска "Орешника", скорее всего, – это то, что россияне хотели посмотреть, как западные противоракетные комплексы способны отследить полет этой ракеты средней дальности", – отметил эксперт.
Всех вышеупомянутых систем нет на вооружении Украины.
- В общении с LIGA.net Романенко отметил, что разделенные блоки "Орешника" вряд ли можно сбить с помощью Patriot. Он также рассказал, что поражающая часть ракеты, которой РФ била по Украине, действует не благодаря взрывчатке или ядерному боеприпасу, а кинетической энергией.
