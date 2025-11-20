Bloomberg: Новий план передбачає зняття санкцій з РФ і зупинку розслідування воєнних злочинів

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard/EPA)

Новий план щодо врегулювання війни Росії проти України, нібито розроблений Сполученими Штатами з РФ, передбачає зняття санкцій з держави-агресора та припинення розслідування воєнних злочинів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаними зі змістом документа.

У матеріалі йдеться, що остання спроба адміністрації президента США Дональда Трампа відновити переговори передбачає план з 28 пунктів, розроблений за зразком припинення вогню в Газі.

У ньому викладено відомі російські вимоги щодо поступок, які Київ неодноразово називав неприйнятними та які досі перешкоджали будь-якому прориву в зусиллях щодо досягнення припинення вогню.

За словами співрозмовника медіа, пропозиція містить вимоги до України передати Кремлю територію на Донбасі, скасувати санкції проти Росії та припинити розслідування воєнних злочинів.

Також у документі йдеться, що Україна має скоротити чисельність своєї армії. Це зробить її вразливою для будь-якого поновлення наступу за наказом російського диктатора Володимира Путіна, який знехтував попередньою угодою з Києвом щодо сходу України перед початком вторгнення у 2022 році, зазначили журналісти.