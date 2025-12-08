Зеленський прилетів до Британії: його зустрів Залужний. Туди ж прибули Макрон та Мерц

У понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де у нього заплановано переговори з партнерами щодо врегулювання війни. Про це повідомив Офіс президента.

"Заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами. Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою", – написав Зеленський.

Біля літака президента зустрів колишній головнокомандувач Збройних Сил України, посол України у Британії Валерій Залужний.

Як повідомив британський канал Sky News, Зеленський уже прибув на Дайнінг-стріт та зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Раніше до резиденції британського прем’єра приїхали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон.

Стармер вітав лідерів обіймами та рукостисканнями. Деякі журналісти вигукували запитання, але ті не відповідали на них.

Фото: Tolga Akmen/EPA

Фото: Adrian Dennis/EPA

Фото: Adrian Dennis/EPA

Фото: Adrian Dennis/EPA

Фото: Tolga Akmen/EPA