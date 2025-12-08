У Британії назвали принцип переговорів про мир: Україна не повинна стати "беззубою"

Україна повинна мати право сама визначати своє майбутнє, переконані союзники

Кір Стармер (Фото: ЕРА / BETTY LAURA ZAPATA)

Україна має сама визначати своє майбутнє – це принцип, на якому укладаються переговори про мир. Про це заявив міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден в ефірі Sky News напередодні візиту президента Володимира Зеленського.

"Це дійсно переломний момент. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але вони хочуть, щоб вона закінчилася таким чином, щоб дати Україні свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе закінчення війни, але також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не абсолютно беззубу організацію, нездатну визначати своє майбутнє", – сказав він.

Як повідомляє Bloomberg, європейські прихильники України сподівалися, що якщо їм вдасться підтримати Київ протягом зими, економічні труднощі Росії наступного року загостряться і диктатор Володимир Путін втратить важелі впливу на переговорах.

7 грудня британський прем'єр-міністр Кір Стармер поговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, посилаючись на необхідність постійної міжнародної підтримки оборони України.

Під час бесіди лідери підтвердили, що безпека України життєво важлива для безпеки Європи.