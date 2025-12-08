В Британии назвали принцип переговоров о мире: Украина не должна стать "беззубой"
Украина должна сама определять свое будущее – это принцип, на котором заключаются переговоры о мире. Об этом заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден в эфире Sky News накануне визита президента Владимира Зеленского.
"Это действительно переломный момент. Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась таким образом, чтобы дать Украине свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, но также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не совершенно беззубую организацию, неспособную определять свое будущее", – сказал он.
Как сообщает Bloomberg, европейские сторонники Украины надеялись, что если им удастся поддержать Киев в течение зимы, экономические трудности России в следующем году обострятся и диктатор Владимир Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.
7 декабря британский премьер-министр Кир Стармер поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, ссылаясь на необходимость постоянной международной поддержки обороны Украины.
В ходе беседы лидеры подтвердили, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы.
- 7 декабря спецпредставитель США Келлог заявил, что стороны на последних 10 метрах до завершения войны РФ против Украины. Ключевые вопросы – это ЗАЭС и Донбасс.
- Президент США Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с "мирным планом" США.
