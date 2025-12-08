В Британии назвали принцип переговоров о мире: Украина не должна стать "беззубой"

Кир Стармер (Фото: ЕРА / BETTY LAURA ZAPATA)

Украина должна сама определять свое будущее – это принцип, на котором заключаются переговоры о мире. Об этом заявил министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден в эфире Sky News накануне визита президента Владимира Зеленского.

"Это действительно переломный момент. Все хотят, чтобы война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась таким образом, чтобы дать Украине свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, но также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не совершенно беззубую организацию, неспособную определять свое будущее", – сказал он.

Как сообщает Bloomberg, европейские сторонники Украины надеялись, что если им удастся поддержать Киев в течение зимы, экономические трудности России в следующем году обострятся и диктатор Владимир Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.

7 декабря британский премьер-министр Кир Стармер поговорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, ссылаясь на необходимость постоянной международной поддержки обороны Украины.

В ходе беседы лидеры подтвердили, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы.