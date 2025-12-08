Зеленский прилетел в Британию: его встретил Залужный. Туда же прибыли Макрон и Мерц
В понедельник, 8 декабря, президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где у него запланированы переговоры с партнерами по урегулированию войны. Об этом сообщил Офис президента.
"Запланированы встречи и координационные разговоры с нашими европейскими партнерами. Объединяем наши усилия, чтобы завершить эту войну достойным миром для Украины. Безопасность должна быть гарантирована", – написал Зеленский.
Возле самолета президента встретил бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, посол Украины в Британии Валерий Залужный.
Как сообщил британский канал Sky News, Зеленский уже прибыл на Дайнинг-стрит и встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ранее в резиденцию британского премьера приехали канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Стармер приветствовал лидеров объятиями и рукопожатиями. Некоторые журналисты выкрикивали вопросы, но те не отвечали на них.
- В ходе встречи в Лондоне 8 декабря лидеры будут обсуждать предложение США по урегулированию войны России против Украины.
- Трамп ранее заявил, что разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с "мирным планом" США.
