Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить "історичне возз'єднання" Китаю та Тайваню
Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Глава Китаю Сі Цзіньпін назвав мешканців країни та Тайваню "одною родиною" і заявив, що ніхто не може зупинити їхнє возз'єднання. Про це він сказав під час новорічного послання 31 грудня, повідомляє Orange News.

"Китайці по обидва боки Тайванської протоки – одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші кровні тенета, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію возз'єднання батьківщини", – сказав він.

Лідер Китаю також зазначив, що країна готова працювати з іншими країнами, щоб бути "практиком дружньої співпраці" та створювати "найкраще майбутнє для світу".

10 грудня Китай активізував військово-морську діяльність у регіональних водах. Поблизу острова було розгорнуто найбільший за останні 30 років військово-морський флот.

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