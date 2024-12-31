Сі Цзіньпін заявив, що ніхто не зупинить "історичне возз'єднання" Китаю та Тайваню

Лідер Китаю заявив, що країна працюватиме над "найкращим майбутнім для світу"

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА)

Глава Китаю Сі Цзіньпін назвав мешканців країни та Тайваню "одною родиною" і заявив, що ніхто не може зупинити їхнє возз'єднання. Про це він сказав під час новорічного послання 31 грудня, повідомляє Orange News.

"Китайці по обидва боки Тайванської протоки – одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші кровні тенета, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію возз'єднання батьківщини", – сказав він.

Лідер Китаю також зазначив, що країна готова працювати з іншими країнами, щоб бути "практиком дружньої співпраці" та створювати "найкраще майбутнє для світу".

10 грудня Китай активізував військово-морську діяльність у регіональних водах. Поблизу острова було розгорнуто найбільший за останні 30 років військово-морський флот.

14 жовтня китайські військові розпочали новий етап навчань біля Тайваню, повідомивши, що це є попередженням "силам, що підтримують незалежність Тайваню".

16 жовтня КНР заявила, що не відмовлятиметься від застосування сили щодо Тайваню, але це стосується "зовнішнього втручання та невеликої кількості сепаратистів".

25 листопада Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вперше з квітня біля північного узбережжя острова помітили китайську повітряну кулю.