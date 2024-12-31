Си Цзиньпин заявил, что никто не остановит "историческое воссоединение" Китая и Тайваня
Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Глава Китая Си Цзиньпин назвал жителей страны и Тайваня "одной семьей" и заявил, что никто не может остановить их воссоединение. Об этом он сказал во время новогоднего послания 31 декабря, передает Orange News. 

"Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива — одна семья. Никто не может разорвать наши кровные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", – сказал он.

Лидер Китая также отметил, что страна готова работать с другими странами, чтобы быть "практиком дружественного сотрудничества" и создавать "лучшее будущее для мира". 

10 декабря Китай активизировал военно-морскую деятельность в региональных водах. Вблизи острова был развернут самый большой за последние 30 лет военно-морской флот.

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