Си Цзиньпин заявил, что никто не остановит "историческое воссоединение" Китая и Тайваня
Глава Китая Си Цзиньпин назвал жителей страны и Тайваня "одной семьей" и заявил, что никто не может остановить их воссоединение. Об этом он сказал во время новогоднего послания 31 декабря, передает Orange News.
"Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива — одна семья. Никто не может разорвать наши кровные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", – сказал он.
Лидер Китая также отметил, что страна готова работать с другими странами, чтобы быть "практиком дружественного сотрудничества" и создавать "лучшее будущее для мира".
10 декабря Китай активизировал военно-морскую деятельность в региональных водах. Вблизи острова был развернут самый большой за последние 30 лет военно-морской флот.
- 14 октября китайские военные начали новый этап учений возле Тайваня, сообщив, что это является предупреждением "силам, поддерживающим независимость Тайваня".
- 16 октября КНР заявила, что не будет отказываться от применения силы в отношении Тайваня, но это касается "внешнего вмешательства и небольшого количества сепаратистов".
- 25 ноября Министерство обороны Тайваня сообщило, что впервые с апреля у северного побережья острова заметили китайский воздушный шар.