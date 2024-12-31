Си Цзиньпин заявил, что никто не остановит "историческое воссоединение" Китая и Тайваня

Лидер Китая заявил, что страна будет работать над "лучшим будущим для мира"

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА)

Глава Китая Си Цзиньпин назвал жителей страны и Тайваня "одной семьей" и заявил, что никто не может остановить их воссоединение. Об этом он сказал во время новогоднего послания 31 декабря, передает Orange News.

"Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива — одна семья. Никто не может разорвать наши кровные узы, и никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", – сказал он.

Лидер Китая также отметил, что страна готова работать с другими странами, чтобы быть "практиком дружественного сотрудничества" и создавать "лучшее будущее для мира".

10 декабря Китай активизировал военно-морскую деятельность в региональных водах. Вблизи острова был развернут самый большой за последние 30 лет военно-морской флот.

14 октября китайские военные начали новый этап учений возле Тайваня, сообщив, что это является предупреждением "силам, поддерживающим независимость Тайваня".

16 октября КНР заявила, что не будет отказываться от применения силы в отношении Тайваня, но это касается "внешнего вмешательства и небольшого количества сепаратистов".

25 ноября Министерство обороны Тайваня сообщило, что впервые с апреля у северного побережья острова заметили китайский воздушный шар.