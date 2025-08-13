Зеленський прямує до Німеччини
Вранці 13 серпня президент Володимир Зеленський прямує до Німеччини, звідки візьме участь в онлайн-зустрічі за участі європейських лідерів та Сполучених Штатів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник, обізнаний з поїздкою.
Співрозмовник стверджує, що глава держави перебуває "в дорозі".
Про те, що 13 серпня Зеленський відвідає Берлін, писала газета Bild. За інформацією співрозмовників медіа, він візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Згодом Офіс президента в коментарі українським медіа підтвердив, що глава держави у середу працює у Берліні.
За даними ОП, Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та Трампом.
За підсумками зустрічі близько 16:00 за Берліном (17:00 за Києвом) можливі заяви Зеленського та Мерца для преси. Також цього дня відбудеться онлайн-засідання "коаліції охочих".
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Туск заявив, що США зобов'язалися провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю.
- Мерц скликав на середу, 13 серпня, віртуальні переговори щодо України за участі європейських лідерів та США.
