13 серпня президент працюватиме у Берліні, заявили в Офісі президента

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Вранці 13 серпня президент Володимир Зеленський прямує до Німеччини, звідки візьме участь в онлайн-зустрічі за участі європейських лідерів та Сполучених Штатів. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник, обізнаний з поїздкою.

Співрозмовник стверджує, що глава держави перебуває "в дорозі".

Про те, що 13 серпня Зеленський відвідає Берлін, писала газета Bild. За інформацією співрозмовників медіа, він візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Згодом Офіс президента в коментарі українським медіа підтвердив, що глава держави у середу працює у Берліні.

За даними ОП, Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та Трампом.

За підсумками зустрічі близько 16:00 за Берліном (17:00 за Києвом) можливі заяви Зеленського та Мерца для преси. Також цього дня відбудеться онлайн-засідання "коаліції охочих".