13 августа президент будет работать в Берлине, заявили в Офисе президента

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Утром 13 августа президент Владимир Зеленский направляется в Германию, откуда примет участие в онлайн-встрече с участием европейских лидеров и Соединенных Штатов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник, знакомый с поездкой.

Собеседник утверждает, что глава государства находится "в дороге".

О том, что 13 августа Зеленский посетит Берлин, писала газета Bild. По информации собеседников медиа, он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Впоследствии Офис президента в комментарии украинским медиа подтвердил, что глава государства в среду работает в Берлине.

По данным ОП, Зеленский проведет двустороннюю встречу с Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и Трампом.

По итогам встречи около 16:00 по Берлину (17:00 по Киеву) возможны заявления Зеленского и Мерца для прессы. Также в этот день состоится онлайн-заседание "коалиции желающих".