Тяжелая музыка делает людей радостными, а не злыми - ученые

Барабанщик Cannibal Corpse Пол Мазуркевич (фото - Facebook группы)

Прослушивание экстремально тяжелой музыки, например, в стиле дэт-метал (death metal), не повышает склонность людей к насилию, а наоборот – делает их счастливыми. Как пишет Би-Би-Си, к такому выводу пришли ученые из музыкальной лаборатории австралийского Университета Маккуори.

Исследование проводилось в течение нескольких лет. Ученые пригласили 32 фанатов жанра и для контроля 48 человек, которым подобная музыка не нравится. Всем им ставили песню группы Bloodbath – Eaten, в которой поется о каннибализме, и хит Фарелла Уильямса Happy. Каждому участнику включали в наушниках одну из песен, одновременно показывая два изображения – по одному на каждый глаз. Одно являло какую-либо сцену насилия, например, нападение на человека на улице, второе - например, группу людей, которые совершенно спокойно идут по той же улице.

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По словам исследователя Янана Сана, большинство людей, в том числе фанатов дэт-метала, обращают больше внимания на сцену насилия. "Если бы поклонники агрессивной музыки были лишены чувствительности к насилию - о чем беспокоятся родители, религиозные и общественные организации - то они не проявили бы этой склонности", - указывают ученые Университета Маккуори.

Интересно также, что основными эмоциями при прослушивании экстремально тяжелой музыки у испытуемых были радость и чувство уверенности.

Напомним, 9 апреля в Киеве выступит культовая трэш-метал группа Sepultura.