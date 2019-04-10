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10.04.2019, 16:58

В Украине еще один человек умер от осложнений гриппа

В Украине еще один человек умер от осложнений гриппа - Фото
Фото: pixabay.com

Мужчина заболел в марте и не сразу обратился за медицинской помощью

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В Ровенской области зарегистрирован летальный случай – 55-летний житель Дубенского района умер от осложнений гриппа, сообщает Ровенский областной лабораторный центр Минздрава.

Мужчина заболел в марте, обратился за помощью – 1 апреля, жаловался на насморк, першение в горле. 2 апреля в связи с ухудшением состояния из инфекционного отделения его перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Диагноз – двусторонняя негоспитальная полисегментарная пневмония.

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4 апреля его состояние еще сильнее ухудшилось.

В центре сообщают, что это уже четвертая смерть от осложнений гриппа в Ровенской области за этот год.

8 апреля в Кировоградской области от осложнений гриппа умерли два человека.

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Теги: грипп
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