Грипп. В Кировоградской области умерли два человека

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В Кропивницком и Компаниевском районе Кировоградской области два человека умерли от осложнений гриппа, сообщает Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава.

В целом эпидемиологическая ситуация за прошлую неделю не превысила порог. С ОРВИ в медучреждения обратились 2 644 больных, из них 69,8% - дети. Госпитализированы 220 человек.

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Лабораторно подтвердили тип гриппа - А (H1N1) сезонный.

В центре отмечают, что надежная защита от гриппа – своевременная иммунизация сезонными противогрипозными вакцинами.

20 февраля Минздрав сообщал, что в Украине с начала эпидсезона, октября 2018 года, от гриппа умерли 33 человека.