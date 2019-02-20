Грипп в Украине: Минздрав назвал количество летальных случаев

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В Украине с начала эпидсезона, октября 2018 года, от гриппа умерли 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 199 000 человек, из них 73,3% дети до 17 лет.

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"Это на 0,4% меньше эпидемического порога", - отметили в пресс-службе.

Вакцинированы 408 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа были привиты 161 193 человека.

"Вакцинация против гриппа относится к рекомендуемым прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок, поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за свой счет граждан", - уточнили в пресс-службе.

16 января в Украине от гриппа умерли два человека - пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.