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17.01.2019, 06:57

В Запорожье от гриппа умер грудной ребенок: Минздрав

В Запорожье от гриппа умер грудной ребенок: Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Лабораторные исследования подтвердили причину смерти

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Вчера, 16 января в Украине от гриппа умерли два человека - пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье. Об этом в эфире Громадського заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук.

"Сегодня вечером (16 января - ред.) мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно - грипп. Также человек из Житомира пожилого возраста", - отметила медик.

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Артесчук уточнила, что эти данные еще не включены в государственный реестр, а потому на сайте Минздрава указана информация, что с начала эпидемического сезона (с октября по текущее время) в стране зарегистрировано 19 летальных случаев.

На сайте ведомства указано, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской.

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Теги: минздрав, смерть, здоровье, Запорожье, младенец, грипп, эпидемия гриппа, орви
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