Коронавирус. Как правильно распаковать продукты из магазина - Минздрав

Продукты из магазина и при онлайн-доставке следует переложить в домашнюю чистую тару, а пакеты выбросить. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
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Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару, а магазинную упаковку утилизировать.
После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом. При этом антибактериальное мыло не рекомендовано использовать, достаточно обычного мыла и проточной воды.
"В данном конкретном случае мы так предотвращаем возможное распространение, даже при наличии возбудителя вируса, проникновение в наш организм и инфицирование", - сказал он.
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