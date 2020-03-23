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Коронавирус. Как правильно распаковать продукты из магазина - Минздрав

Коронавирус. Как правильно распаковать продукты из магазина - Минздрав - Фото
Фото: depositphotos.com
23.03.2020, 14:30

Главный санврач Виктор Ляшко рекомендует после распаковывания заказа/доставки из магазина помыть руки обычным мылом минимум 45 секунд

Продукты из магазина и при онлайн-доставке следует переложить в домашнюю чистую тару, а пакеты выбросить. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару, а магазинную упаковку утилизировать.

После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом. При этом антибактериальное мыло не рекомендовано использовать, достаточно обычного мыла и проточной воды.

"В данном конкретном случае мы так предотвращаем возможное распространение, даже при наличии возбудителя вируса, проникновение в наш организм и инфицирование", - сказал он.

  • Киев получил 170 000 медицинских масок, которые в первую очередь направят в столичные больницы - тем, кто борется с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
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Арина Толина, Шмыкова Александра
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