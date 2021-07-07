В центре Киева задержали подозреваемого в изнасиловании. Вчера он сбежал из-под стражи

На Подоле в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, который вчера сбежал из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как сообщается, на поиски беглеца Евгения Замятина ориентировали весь личный состав полиции Киева. Правоохранителям удалось установить его местонахождение на столичном Подоле и задержать.

Сейчас с задержанным общаются следователи. Против него открыты два дела – по статье об изнасиловании и побеге из-под стражи. Ему грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.

6 июля в Киеве из-под стражи сбежал Евгений Замятин, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних.

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Марк Сировой

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