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В центре Киева задержали подозреваемого в изнасиловании. Вчера он сбежал из-под стражи

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 10:20
В центре Киева задержали подозреваемого в изнасиловании. Вчера он сбежал из-под стражи - Фото
Сбежавший из-под стражи подозреваемый в изнасиловании (фото - пресс-служба полиции Киева)

На Подоле в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, который вчера сбежал из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Как сообщается, на поиски беглеца Евгения Замятина ориентировали весь личный состав полиции Киева. Правоохранителям удалось установить его местонахождение на столичном Подоле и задержать.

Сейчас с задержанным общаются следователи. Против него открыты два дела – по статье об изнасиловании и побеге из-под стражи. Ему грозит от десяти до 15 лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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полиция киев изнасилование подозреваемый подол побег евгений замятин
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