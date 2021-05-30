В Киеве задержали сбежавшего из зала суда в Ирпене подсудимого – фото
30.05.2021, 15:22
Задержанный беглец из зала суда в Ирпене (фото - полиция Киева)
В Киеве задержали подсудимого Афраса Мамедова, который сбежал из зала горсуда в Ирпене. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
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Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, беглеца узнал по описанию спецназовец полиции в свой выходной день. Он задержал подусдимого, вызвал наряд полиции и следственно-оперативную группу.
Сейчас Мамедова передали киевской областной полиции для проведения следственных действий, добавил Крищенко.
В столичной полиции также уточнили, что мужчина фигурирует в деле о разбое (ч. 1 ст. 187). Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
- 28 мая сообщалось, что Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене. Полиция объявила спецоперацию в Киеве и области, а также выпустила ориентировку на беглеца.
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