В Киеве задержали сбежавшего из зала суда в Ирпене подсудимого – фото

В Киеве задержали подсудимого Афраса Мамедова, который сбежал из зала горсуда в Ирпене. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

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Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, беглеца узнал по описанию спецназовец полиции в свой выходной день. Он задержал подусдимого, вызвал наряд полиции и следственно-оперативную группу.

Сейчас Мамедова передали киевской областной полиции для проведения следственных действий, добавил Крищенко.

В столичной полиции также уточнили, что мужчина фигурирует в деле о разбое (ч. 1 ст. 187). Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

28 мая сообщалось, что Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене. Полиция объявила спецоперацию в Киеве и области, а также выпустила ориентировку на беглеца.

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Марк Сировой

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