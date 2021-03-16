Погоню полиции за курьером службы доставки Ракета в Киеве зафиксировали 14 марта камеры наблюдения на Днепровской набережной. Запись опубликована YouTube-каналом BerCrime.

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Во время погони полицейская машина прижимает курьера к обочине, он вырывается из рук полицейских и пытается скрыться, в том числе двигаясь против потока и по тротуарам.

В декабре 2020 года полиция устроила погоню со стрельбой за автомобилем нарушителя правил дорожного движения.

Денис Юдин

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