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Камеры видеонаблюдения зафиксировали погоню полиции за курьером в Киеве: видео видео

16.03.2021, 10:43
Фото – скриншот видео BerCrime, Youtube
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Погоню полиции за курьером службы доставки Ракета в Киеве зафиксировали 14 марта камеры наблюдения на Днепровской набережной. Запись опубликована YouTube-каналом BerCrime.

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Во время погони полицейская машина прижимает курьера к обочине, он вырывается из рук полицейских и пытается скрыться, в том числе двигаясь против потока и по тротуарам.

  • В декабре 2020 года полиция устроила погоню со стрельбой за автомобилем нарушителя правил дорожного движения.
Денис Юдин
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полиция ракета погоня скутер
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