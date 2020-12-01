Под Киевом полиция устроила погоню со стрельбой – видео

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В районе села Гатное Киевской области полиция устроила погоню со стрельбой за автомобилем нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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Правоохранители утверждают, что водитель создал аварийную ситуацию с полицейской машиной на регулируемом перекрестке. После этого он проигнорировал требование остановиться и начал убегать, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Во время погони полиция включала сирены и использовала звуковой сигнал, однако водитель продолжал уезжать на высокой скорости, пишут в ведомстве. Чтобы его остановить, правоохранители открыли огонь по колесам.

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Отмечается, что в результате погони никто не пострадал. Водителем, который пытался убежать, оказался 56-летний киевлянин. По данным правоохранителей, в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя (допустимая норма – 0,2).

Полиция составила админпротоколы сразу по четырем статьям и открыла уголовное дело об угрозе или насилии против сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 345).  

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Теги: полиция, киев, стрельба, погоня, гнатное
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