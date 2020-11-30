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Школьник под Харьковом угнал три автомибля за сутки: на каждом попал в аварию – фото

30.11.2020, 13:55
Школьник под Харьковом угнал три автомибля за сутки: на каждом попал в аварию – фото - Фото
Фото - полиция Харьковской области.

В Кранснокутском районе Харьковской области 14-летний школьник 29 ноября угнал три машины и на каждой из них попал в аварию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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По данным полиции, были угнаны УАЗ, ВАЗ-2121 и Volkswagen Transporter. Неосвершеннолетний объяснил правоохранителям, что угонял машины, чтобы научиться водить, но в каждом из случаев не справился с управлением:

– на УАЗ он влетел в забор дома;

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– на ВАЗ снес забор соседнего дома и влетел в дерево;

– на Volkswagen – врезался в дерево.

Все машины вернули владельцам, сообщают в полиции. Открыто уголовное дело о незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 289), максимальная санкция – до пяти лет тюрьмы.

СПРАВКА. По ч. 2 ст. 22 УКУ, лиц, достигших 14 лет, можно привлекать к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством, однако лишь по ч. 2 и ч. 3 ст. 289.   

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Марк Сировой
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