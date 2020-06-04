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В Одессе 12-летний мальчик угнал BMW и устроил погоню с полицией: видео и фото

В Одессе 12-летний мальчик угнал BMW и устроил погоню с полицией: видео и фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
04.06.2020, 17:50

В полиции заявляют, что теперь будет решаться вопрос о помещении подростка в специальное воспитательное заведение

В Одессе полиция была вынуждена устроить погоню за 12-летним подростком, который, по заявлениям правоохранителей, угнал автомобиль у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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В патрульной полиции заявили, что вчера правоохранители получили ориентировку на задержание авто BMW, за рулем которого, вероятно, находился несовершеннолетний. Около 22:00 полицейские заметили машину на улице Святослава Рихтера. 

Водитель не реагировал на требование остановиться, заявляют в полиции, и уточняют, что он также всячески нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Полицейские начали преследование авто и передавали в радиоэфир направление движения BMW, чтобы избежать ДТП.

Позже водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и авто остановилось. За рулем находился 12-летний мальчик. На место происшествия прибыли родители. 

В областной Нацполиции заявляют, что теперь будет решаться вопрос о помещении ребенка в специализированное заведение воспитательного типа, а его мать уже в девятый раз за этот год привлекут к административной ответственности. 

Издание Думская опубликовало в YouTube видео, на котором запечатлен момент задержания подростка полицией. 

Видео: Думская Нет/YouTube.

  • В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. 
  • 13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали. 

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Владислав Сердюк
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