В Одессе 12-летний мальчик угнал BMW и устроил погоню с полицией: видео и фото

В Одессе полиция была вынуждена устроить погоню за 12-летним подростком, который, по заявлениям правоохранителей, угнал автомобиль у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.
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В патрульной полиции заявили, что вчера правоохранители получили ориентировку на задержание авто BMW, за рулем которого, вероятно, находился несовершеннолетний. Около 22:00 полицейские заметили машину на улице Святослава Рихтера.
Водитель не реагировал на требование остановиться, заявляют в полиции, и уточняют, что он также всячески нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Полицейские начали преследование авто и передавали в радиоэфир направление движения BMW, чтобы избежать ДТП.
Позже водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и авто остановилось. За рулем находился 12-летний мальчик. На место происшествия прибыли родители.
В областной Нацполиции заявляют, что теперь будет решаться вопрос о помещении ребенка в специализированное заведение воспитательного типа, а его мать уже в девятый раз за этот год привлекут к административной ответственности.
Издание Думская опубликовало в YouTube видео, на котором запечатлен момент задержания подростка полицией.
Видео: Думская Нет/YouTube.
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