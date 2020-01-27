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Полиция: В Киеве боевик ДНР стрелял в полицейских - видео

Полиция: В Киеве боевик ДНР стрелял в полицейских - видео - Фото
Фото: Нацполиция
27.01.2020, 15:16

О том, что мужчина имеет отношение к террористической организации ДНР, полицейские узнали на сайте Миротворец

В Киеве задержан мужчина, который, по версии полиции, в ночь на 25 января возле одного из столичных ресторанов открыл огонь по полицейским, пребывавшим вне службы в гражданской одежде и без оружия. Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Нацполиции.

По информации полиции, в ночь на 25 января в одном из ресторанов в Деснянском районе отдыхали двое участковых офицеров полиции. К ним подошел неизвестный и, нецензурно выражаясь, начал провоцировать конфликт, а потом предложил выяснить отношения на улице.

Там, по версии следствия, он достал пистолет, направил его в одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда мужчина выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый склонился над раненым коллегой, злоумышленник приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия.

Эти события зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Его задержали через несколько часов на одной из улиц столицы.

По месту жительства мужчины, по информации полиции, обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет в момент преступления, а также мобильный телефон.

Мужчине объявили о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УК.

Раненый офицер полиции прооперирован, его состояние удовлетворительное.

Полиция в своем пресс-релизе называет задержанного "боевиком ДНР". Такой вывод правоохранители сделали на основании публикации на сайте Миротворец. В ней говорится, что задержанный был членом незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР, командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

В июле 2017 года Нацполиция начала уголовное производство по факту публикации на сайте Миротворец списков журналистов, которые якобы аккредитованы на временно оккупированных территориях Донбасса.

Удалить списки требовали ООН, ОБСЕ и страны Евросоюза.

К созданию сайта Миротворец имеет отношение на тот момент советник министра внутренних дел, а сейчас народный депутат Антон Геращенко.

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