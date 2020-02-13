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В Харькове патрульный в погоне подстрелил человека: его задержали

В Харькове патрульный в погоне подстрелил человека: его задержали - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.02.2020, 15:06

Харьковскому правоохранителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы

13 февраля в Харькове произошла погоня, во время которой патрульный применил оружие и ранил пассажира преследуемого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

Ночью к экипажу патрульных поступило сообщение, что трое мужчин распивают алкоголь и намереваются ехать на авто "Subaru Forester". Полицейские отреагировали на информацию и прибыли на место, однако водитель "Subaru" начал убегать от правоохранителей и не реагировал на требования остановиться. 

В Нацполиции заявляют, что патрульные начали преследование нарушителей, во время которого им удалось заблокировать "Subaru" дорогу. Патрульный хотел приблизиться к машине нарушителя, но водитель резко начал движение, создав угрозу жизни полицейского. Правоохранитель применил оружие, чтобы остановить авто.

Машине все же удалось скрыться с места происшествия, но со временем выяснилось, что водитель преследуемого авто доставил пассажира в 25-ю больницу Харькова, поскольку тот получил два огнестрельных ранения. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице. Полицейского, который стрелял по авто, задержали и начали уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. 

  • В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. 
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Нацполиция стрельба Харьков погоня
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