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Задерживали беглеца. В Киеве полиция открыла стрельбу: фото

Задерживали беглеца. В Киеве полиция открыла стрельбу: фото - Фото
Фото: ﻿kyiv.npu.gov.ua
13.02.2020, 07:20

По данным полиции, водитель не реагировал на предупреждения и требования полицейских, пострадавших нет

В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Никто не пострадал. Как выяснилось, во время отработки территории Днепровского района полицейские остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Приблизившись к машине, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет", - уточнили в пресс-службе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время общения с сотрудниками полиции водитель нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

В полиции добавили, что наряд начал преследовать водителя-беглеца, его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Водитель не реагировал на требования полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля, мужчину остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения.

В салоне эксперты обнаружили предмет, похожий на пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

  • 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Во время инцидента мужчина с одного выстрела сбил беспилотник полицейских.

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