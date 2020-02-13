Задерживали беглеца. В Киеве полиция открыла стрельбу: фото

Фото: ﻿kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Никто не пострадал. Как выяснилось, во время отработки территории Днепровского района полицейские остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Приблизившись к машине, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет", - уточнили в пресс-службе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время общения с сотрудниками полиции водитель нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

В полиции добавили, что наряд начал преследовать водителя-беглеца, его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Водитель не реагировал на требования полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля, мужчину остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения.

В салоне эксперты обнаружили предмет, похожий на пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.

Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Во время инцидента мужчина с одного выстрела сбил беспилотник полицейских.

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