"Минера" моста метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу

Алексей Белько (фото - radiosvoboda.org)

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который 18 сентября грозился взорвать мост метро в Киеве, будет помещен в психиатрическую больницу. Такое решение принял суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

С ходатайством об изменении подозреваемому меры пресечения в суд обратились прокуроры.

В прокуратуре сообщили, что, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Белько в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими.

"По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", - сказано в сообщении.