Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Минера" моста метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу

"Минера" моста метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу - Фото
Алексей Белько (фото - radiosvoboda.org)
20.01.2020, 18:17

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, бывший военный в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который 18 сентября грозился взорвать мост метро в Киеве, будет помещен в психиатрическую больницу. Такое решение принял суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

С ходатайством об изменении подозреваемому меры пресечения в суд обратились прокуроры.

В прокуратуре сообщили, что, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, Белько в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими.

"По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", - сказано в сообщении.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Во время инцидента мужчина с одного выстрела сбил беспилотник полицейских.
  • Требований Белько не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой. Позже он принес извинения за свой поступок. Мужчина рассказал, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами, проблемы личного характера, проблемы в отношениях с девушкой, и все, чего он хотел - это привлечь к себе внимание

Напишите нам
киев ветеран мост метро алексей белько
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 