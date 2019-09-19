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"Минер" с моста метро в Киеве попросил прощения за свой поступок

"Минер" с моста метро в Киеве попросил прощения за свой поступок - Фото
Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.09.2019, 14:53

По словам министра по делам ветеранов Оксаны Коляды, бывший военнослужащий хотел привлечь к себе внимание

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который вчера грозился подорвать мост метро в Киеве, попросил прощения за свой поступок. Свои действия объяснил желанием просто привлечь внимание к своим проблемам. Об этом сегодня на брифинге рассказала министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Она сообщила, что сегодня посещала Белько вместе с ветеранами.

"Первое, что я хочу вам передать от Алексея - он просит прощения. Он просит прощения перед всеми, в частности, перед жителями Киева за доставленные неудобства. Алексей сказал нам, что не намеревался подрывать мост, и все, чего он хотел - это привлечь к себе внимание", - сообщила Коляда.

Коляда подчеркнула, что именно в этом и заключается задача ее министерства - обеспечить ветеранам, начиная от рекрутинга и военкомата до жизни после увольнения со службы, чтобы они не были лишены внимания.

"Алексей говорит, что у него были проблемы с трудоустройством, с отсутствием финансов, проблемы личного характера, проблемы с его девушкой. Поэтому сложилась такая ситуация, и в таком состоянии он совершил вчерашний поступок", - добавила она.

  • Вечером 18 сентября в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать.
  • Злоумышленником оказался Алексей Белько - бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО, что подтвердили в министерстве ветеранов. Три месяца назад у него уже изымали взрывчатку.
  • По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.
  • В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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