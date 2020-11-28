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28.11.2020, 12:26

В Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фото

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В Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фото
В Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фото
В Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фотоВ Киеве расстреляли Mercedes 20-летнего водителя – фото

В Киеве на улице Драгоманова из Ак-47 расстреляли Mercedes 20-летнего собственника. Об этом рассказал LIGA.net в Дарницком отделении полиции.

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Инцидент произошел ночью, когда водителя в машине не было. Выстрелы были осуществлены в капот и лобовое стекло. У машины нашли автомат, предварительно Ак-47.

Правоохранитель отметил, что открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), устанавливаются все обстоятельства.

"Человек очень расстроен. Говорит, что никаких ссор ни с кем не было, у него нет никаких версий. Что это – он просто не знает. 20 лет ему (собственнику авто, – ред.)", – добавил собеседник LIGA.net.

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Теги: киев, Mercedes, расстрел, мерседес, ак-47, драгоманова
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