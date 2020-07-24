Под Киевом в авто расстреляли бизнесмена Плекана: его сына отпустили – ICTV

Сына убитого киллеры пощадили, утверждается в сюжете канала ICTV. По словам активиста С14 Сергея Мазура, Плекан якобы замешан в покушении на него

Киевского бизнесмена Игоря Плекана вчера расстреляли в его авто. В салоне в этот момент находился и его семилетний сын, сообщили в программе Надзвичайні новини на канале ICTV.

По данным источника, 44-летний вице-президент боксерского клуба ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда неподалеку от ж/д переезда из засады в кустах авто в упор расстреляли из автоматического оружия. В мужчину попали по меньшей мере четырежды. Смертельно раненый, он смог съехать в поле, проехал еще около 300 м и дозвонился жене.

Убийство подтвердила каналу спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

"Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили. Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать дальше. Он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно", - сообщили в эфире.

По словам жены бизнесмена, угрозы от неизвестных "поступали регулярно". Как уточнили в эфире, у Нацполиции "уже есть оперативные наработки", и в ближайшее время "будут громкие задержания".

Судя по сюжету, убийство произошло утром или днем, однако до сих пор на ресурсах правоохранителей нет никакого сообщения об инциденте. По состоянию на 06:40 утра в полиции Бориспольского района, как и в пресс-службе Киевской Нацполиции, на звонки не отвечают.

В Telegram-канале ОО "Основа майбутнього" (организация-преемница С14) утверждают, что убитый якобы стоял за покушением на их координатора Сергея Мазура. Сам он заявлял в начале года Главкому, что "точно знает", кто организовал покушение: "Есть некий Игорь Плекан. Не могу сказать, что он крупный криминальный авторитет, но... у него есть банда, которая занималась абсолютно всем".

10 октября 2018 года в Борисполе в окно квартиры Мазура бросили взрывное устройство . Пострадал отец мужчины. Основной версией была "расплата" за общественную деятельность Мазура.

Читайте также: Взрыв в доме координатора С14: задержаны пятеро подозреваемых

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.