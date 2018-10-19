Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 19:57

Полиция назвала основную версию взрыва в доме координатора С14

Полиция назвала основную версию взрыва в доме координатора С14 - Фото
Сергей Мазур Фото: Facebook Сергея Мазура

Личность исполнителя покушения на умышленное убийство будет установлена в ближайшее время, заверили в полиции

Реклама
Реклама

Полиция рассматривает две версии взрыва, произошедшего в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области, основная из которых – его "общественная деятельность". Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции.

По его словам, личность исполнителя покушения на умышленное убийство будет установлена в ближайшее время. Следователи уже изъяли следы и вещественные доказательства, способствующие его задержанию, рассказал Аброськин.

"На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - сказал он.

10 октября в Борисполе в окно квартиры Мазура бросили взрывное устройство. Пострадал отец мужчины.

Ранее Мазуру сообщили о подозрении в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, С14, покушение, сергей мазур, версия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В квартиру координатора С14 бросили гранату: есть раненый
Происшествия В квартиру координатора С14 бросили гранату: есть раненый
Погром лагеря ромов: координатору С14 сообщили о подозрении
Происшествия Погром лагеря ромов: координатору С14 сообщили о подозрении
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 