Полиция назвала основную версию взрыва в доме координатора С14

Сергей Мазур Фото: Facebook Сергея Мазура

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Личность исполнителя покушения на умышленное убийство будет установлена в ближайшее время, заверили в полиции

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Полиция рассматривает две версии взрыва, произошедшего в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области, основная из которых – его "общественная деятельность". Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции.

По его словам, личность исполнителя покушения на умышленное убийство будет установлена в ближайшее время. Следователи уже изъяли следы и вещественные доказательства, способствующие его задержанию, рассказал Аброськин.

"На сегодняшний день могу сказать, что собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник будет установлен в ближайшее время", - сказал он.

10 октября в Борисполе в окно квартиры Мазура бросили взрывное устройство. Пострадал отец мужчины.

Ранее Мазуру сообщили о подозрении в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.