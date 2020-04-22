В центре Львова расстреляли мужчину: киллеры сбежали – фото

В центре Львова на улице Академика Павлова расстреляли 49-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
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По предварительной информации, несколько мужчин в балакалвах открыли огонь по двум львовянам, которые выходили из подъезда жилого дома. Один пострадавший скончался на месте, о судьбе второго сообщений нет.
После нападения киллеры скрылись, предварительно, на автомобиле Ford серого цвета. К их розыску привлекли сотрудников всех служб и подразделений областной полиции.
Правоохранители просят передавать информацию, которая поможет установить личности нападавших, по номеру 102.
Фото - отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области