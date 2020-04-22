В центре Львова расстреляли мужчину: киллеры сбежали – фото

В центре Львова на улице Академика Павлова расстреляли 49-летнего мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

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По предварительной информации, несколько мужчин в балакалвах открыли огонь по двум львовянам, которые выходили из подъезда жилого дома. Один пострадавший скончался на месте, о судьбе второго сообщений нет.

После нападения киллеры скрылись, предварительно, на автомобиле Ford серого цвета. К их розыску привлекли сотрудников всех служб и подразделений областной полиции.

Правоохранители просят передавать информацию, которая поможет установить личности нападавших, по номеру 102.

В ночь на 8 апреля во Львове ударом ножа в сердце убили легенду галицкого рока.

15 апреля во Львове возле пятой городской больницы взорвали гранатой местного жителя.

Фото - отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области