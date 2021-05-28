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В Ирпене из-под стражи в зале суда сбежал подсудимый: полиция объявила спецоперацию

28.05.2021, 20:11
В Ирпене из-под стражи в зале суда сбежал подсудимый: полиция объявила спецоперацию - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Ирпенском городском суде из-под стражи сбежал подсудимый Афрас Мамедов. Полиция объявила проведение специальной операции, сообщили в пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Беглец 1973 года рождения является уроженцем Азербайджана. Он подозревается в совершении разбоя.

Специальная полицейская операция проводится в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о Мамедове, обращаться на линию 102.

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Вадим Ребрина
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