В Ирпене из-под стражи в зале суда сбежал подсудимый: полиция объявила спецоперацию

В Ирпенском городском суде из-под стражи сбежал подсудимый Афрас Мамедов. Полиция объявила проведение специальной операции, сообщили в пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

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Беглец 1973 года рождения является уроженцем Азербайджана. Он подозревается в совершении разбоя.

Специальная полицейская операция проводится в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

Полиция просит граждан, которые владеют информацией о Мамедове, обращаться на линию 102.

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Вадим Ребрина

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