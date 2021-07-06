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В Киеве сбежал из-под стражи подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних: фото

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 18:57
В Киеве сбежал из-под стражи подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних: фото - Фото
Евгений Замятин (Фото: полиция Киева)

Сегодня, 6 июля, в Киеве из-под стражи сбежал мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает полиция Киева.

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Подольское управление полиции разыскивает Евгения Замятина – подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК  (изнасилование лица, не достигшего 14-ти лет), который 6 июля совершил побег из-под стражи.

В полиции сообщают, что Замятин Евгений Владимирович родился 12.06.1986 года, его рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.

Замятина ищет личный состав столичной полиции. Владеющих информацией о месте его нахождения просят сообщить по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102.

  • 5 июля учителю, которая применила физическое насилие к малолетнему ученику с особыми образовательными потребностями киевской школы №58, объявлено о подозрении.
Наталия Медведева
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