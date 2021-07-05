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В Киеве учителю, которая избила ребенка с инвалидностью, сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 16:43
В Киеве учителю, которая избила ребенка с инвалидностью, сообщили о подозрении - Фото
Ребенок (фото - pixabay.com)

Учителю, которая применила физическое насилие к малолетнему ученику с особыми образовательными потребностями киевской школы №58, объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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В сообщении говорится, что учитель "безосновательно применила физическое насилие в отношении малолетнего ученика, который находится на инклюзивной форме обучения".

Действия учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК – умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В июне было опубликовано видео, на котором учитель грубо обращается с ребенком, применяя к нему физическую силу. Было установлено, что инцидент произошел в марте в киевской школе №58. По данным замглавы фракции Слуга Народа Павла Сушко, у ребенка — расстройство аутистического спектра, он имеет инвалидность. 

Вадим Ребрина
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школа инвалидность побои аутизм
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