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В Киеве учитель избила ребенка с инвалидностью. Омбудсмен требует реакции

18.06.2021, 17:59
В Киеве учитель избила ребенка с инвалидностью. Омбудсмен требует реакции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В киевской школе №58 учитель инклюзивного класса избила ребенка с особыми образовательными потребностями. Департамент образования КГГА назначил проверку. Об отстранении учителя от работы не сообщается.

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В интернете появилось видео, на котором учитель грубо обращается с ребенком, применяя к нему физическую силу. Запись сделал ассистент учителя и отправил ее родителям мальчика.

В департаменте КГГА сообщили, что их специалисты уже направились в школу для проведения проверки с привлечением правоохранителей и службы по делам детей.

"По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", – сказано в сообщении.

Омбудсмен Людмила Денисова потребовала от головы Шевченковской районной в городе Киеве госадминистрации безотлагательно отреагировать "на этот позорный факт".

"Настаиваю на необходимости защиты детей от всех форм насилия, а также обращаю внимание на то, что дети, которые становятся свидетелями преступления, испытывают психическое травмирование и нуждаются в защите и заботе", – добавила Денисова, отметив, что свидетелями инцидента стали другие ученики.

Видео опубликовал в Telegram замглавы фракции Слуга Народа депутат Павел Сушко. По его информации, у ребенка — расстройство аутистического спектра. Он — один из двух детей с инвалидностью, которые учатся в этом классе.

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Вадим Ребрина
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Людмила Денисова КГГА школа инвалидность аутизм
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