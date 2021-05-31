Стрельба в Киеве. В конфликте бизнес-партнеров ранили разыскиваемого за убийство – полиция

Сегодня, 31 мая, в Печерском районе Киева произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, инцидент случился на улице Глазунова: в ходе конфликта один человек получил легкие повреждения лица, а другой – ранение в голову.

Полицейские предварительно установили, что между двумя бизнес-партнерами – киевлянином (1972 г.р.) и гражданином другого государства (1978 г.р.) возник конфликт, который перерос в драку; за иностранца вступились его двое знакомых.

"В этот момент киевлянин достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

После этого, по информации полиции, иностранец со своими знакомыми сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Для розыска автомобиля в Киеве начали полицейскую спецоперацию, и в течение часа нашли его в Подольском районе столицы.

"В авто находился мужчина с ранением головы. Мы установили его личность. Это 37-летний уроженец Херсона, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства", – сказал Крищенко.

По его словам, сейчас раненый находится в больнице под охраной сотрудников полиции.

"На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него. Киевлянина госпитализировали с легкими телесными повреждениями", – добавил начальник столичной полиции.

По факту происшествия следователи Печерского управления полиции начали досудебное расследование по статье о хулиганстве.

19 мая в одном из ресторанов Киева произошла стрельба, в результате которой ранили вмешавшегося администратора.

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Наталия Медведева

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