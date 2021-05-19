Стрельба в киевском ресторане. Ранен администратор, подозреваемый задержан
Сегодня, 19 мая, в одном из ресторанов Киева произошла стрельба, в результате которой ранили человека. Об этом сообщает столичная полиция.
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Как отмечается, инцидент произошел в ресторане на улице Ревуцкого – подрались две компании посетителей, их пытался разнять администратор ресторана.
В полиции сообщают, что опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения.
"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказал врио начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.
По его словам, пострадавшего с ранением живота госпитализировали.
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, у которого изъяли оружие. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения.
- 21 апреля в Киеве неизвестный открыл огонь и ранил сотрудника дорожной ремонтной бригады.
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