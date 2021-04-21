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В Киеве открыли стрельбу по дорожным рабочим, подозреваемый задержан

21.04.2021, 16:03
В Киеве открыли стрельбу по дорожным рабочим, подозреваемый задержан - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

В Киеве неизвестный открыл огонь и ранил сотрудника дорожной ремонтной бригады. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Ремонтники выполняли текущие работы на Железнодорожном шоссе и Военном проезде в Печерском районе. К бригаде подъехал неизвестный на белом автомобиле Renault Trafic и начал словесный конфликт.

После этого неизвестный выстрелил в воздух, затем – по людям. Ранение получил механизатор фрезы, он госпитализирован.

Нападавший скрылся, на место преступления вызвана полиция.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что в течение часа подозреваемый был задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Благодаря камерам наблюдения, патрульные смогли установить направление движения подозреваемого, который пересел в другой автомобиль. Подозреваемый был задержан на проспекте Валерия Лобановского.

Денис Юдин
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киев стрельба
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