В Киеве стреляли в полицейского. Злоумышленника задержал спецназ: видео

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28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали

В Киеве бойцы КОРДа задержали мужчину, который выстрелил в сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Там рассказали, что в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире", – сообщили в полиции.

28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали.

Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы задержали стрелка.

В полиции говорят, что правонарушителем оказался 25-летний киевлянин. Пистолет, предварительно, травматического действия, изъят.

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Теги: полиция, стрельба
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