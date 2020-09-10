В ТРЦ на киевской Оболони стреляли: ранен 25-летний мужчина
Злоумышленники с места происшествия скрылись
В одном из торгово-развлекательных центров на столичной Оболони произошел конфликт, закончившийся стрельбой. 25-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Полиция предварительно установила, что в помещении ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента.
25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями ног был доставлен в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.
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