В центре Днепра расстреляли водителя, в городе ввели спецоперацию: видео момента

Сегодня в Днепре на площади Соборной возникла стрельба, в результате которой был ранен мужчина – водитель Toyota Land Cruiser. Нападавший сделал несколько выстрелов и скрылся, а мужчина умер в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет пресс-служба Днепропетровской полиции.

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Сейчас правоохранители еще осматривают место происшествия, а в городе ввели полицейскую спецоперацию. Личность нападавшего пока устанавливают, открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщает местный портал Информатор, предварительно удалось установить личность погибшего – им оказался 42-летний Анар Мамедов. Он ехал на автомобиле вместе с дочерью. Когда возле кафе Артист машину начали обстреливать, водитель выскочил на дорогу, упав на трамвайные пути – там неизвестный выстрелил в него еще несколько раз и скрылся.

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21 апреля в Киеве открыли стрельбу по дорожным рабочим, подозреваемый был задержан.

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Дарья Мостовая

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