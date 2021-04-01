Массовое убийство в Южной Калифорнии: стрелок открыл огонь по офис-центру
Неизвестный открыл огонь по офис-центру в городе Ориндж-Каунти в Калифорнии, убив четырех человек и ранив пятого. Полиция ранила стрелка и задержала, сообщает CBS Los Angeles.
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По данным правоохранителей, среди убитых – ребенок.
Трагедия разыгралась около 17:30 по местному времени (03:30 ночи следующего дня в Киеве) на проспекте Линкольна. Когда на место прибыли офицеры, стрельба все еще велась.
По меньшей мере один полисмен открыл открыл огонь по злоумышленнику. Последнего ранили, задержали и увезли в госпиталь.
WATCH: Police vehicles are seen at the scene of a shooting at a business complex in Orange, California. At least four people have been reported killed. pic.twitter.com/LV3YcrPz9i— CBS News (@CBSNews) April 1, 2021
Спустя 1,5 часа ситуация "стабилизировалась и опасности для населения нет", заявили в полиции. Там добавили, что это была самая смертоносная стрельба в городе с 1997 года.
- Это третье массовое убийство в США менее чем за три недели.
- 16 марта 2021-го мужчина застрелил в Атланте и пригороде в штате Джорджия восемь человек (в том числе семь женщин), 22 марта другой открыл стрельбу в супермаркете в Боулдере, Колорадо, и убил 10 человек.
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