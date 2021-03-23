Второе массовое убийство в США за неделю. В супермаркете застрелили 10 человек
10 человек убил неизвестный, который открыл стрельбу в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, штат Колорадо. Об этом пишет ABC News.
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Сообщение о происшествии, которое началось на парковке у магазина, поступило около 14:30 по местному времени (22:30 по Киеву).
Мужчина с винтовкой открыл огонь по прибывшему полицейскому спецназу, убив 51-летнего офицера Эрика Тэлли:
Коллегам погибшего удалось нейтрализовать подозреваемого только после ранения его в правую ногу. Видео задержания бородатого мужчины в "семейных" трусах выложило агентство Reuters (открыть в новом окне). Сейчас он под стражей в больнице.
Правоохранители не раскрывают личность задержанного и не сообщают о том, какие у убийцы могли быть мотивы.
Ровно неделю назад мужчина застрелил в Атланте и пригороде в штате Джорджия восемь человек (в том числе семь женщин).
- Убийство 7-летней девочки: есть результат ДНК-теста – задержанный признал, что прятал тело.
- Под Киевом незаконно удерживали и пытали людей под предлогом "лечения" – полиция.
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