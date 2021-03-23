Второе массовое убийство в США за неделю. В супермаркете застрелили 10 человек

10 человек убил неизвестный, который открыл стрельбу в супермаркете King Soopers в городе Боулдер, штат Колорадо. Об этом пишет ABC News.

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Сообщение о происшествии, которое началось на парковке у магазина, поступило около 14:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Мужчина с винтовкой открыл огонь по прибывшему полицейскому спецназу, убив 51-летнего офицера Эрика Тэлли:

Коллегам погибшего удалось нейтрализовать подозреваемого только после ранения его в правую ногу. Видео задержания бородатого мужчины в "семейных" трусах выложило агентство Reuters (открыть в новом окне). Сейчас он под стражей в больнице.

Правоохранители не раскрывают личность задержанного и не сообщают о том, какие у убийцы могли быть мотивы.

Ровно неделю назад мужчина застрелил в Атланте и пригороде в штате Джорджия восемь человек (в том числе семь женщин).

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Евгений Пилипенко

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