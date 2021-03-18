Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой признался, что прятал ее тело, а ДНК-экспертиза показала: биологические образцы на теле убитой девочки совпадают с образцами подозреваемого. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Клименко говорит, что подозреваемый признался, как засунул тело убитой девочки в мешок и связал его каким-то шнурком и поясом.

"Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – сказал он.

По словам Клименко, полиция изначально была уверена, "что взяла того", однако подозреваемый долго отрицал. Глава Нацпола говорит, что у подозреваемого есть опыт общения с людьми в погонах, поскольку у него за плечами пять лет тюрьмы и четыре ходки.

Клименко также говорит, что на мать девочки пытаются повлиять, чтобы она публично заявила, что не верит в причастность задержанного к убийству. Однако полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу – и никакие манипуляции не помешают, заверил глава Нацпола.

LIGA.net направила запрос Нацполиции с просьбой уточнить, признался ли подозреваемый в убийстве или лишь в том, что прятал тело.

11 марта в селе Счастливое Херсонской области нашли тело убитой 7-летней девочки. Предварительная причина смерти – удушение. Также были обнаружены повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать о сексуальном насилии.

14 марта полиция задержала 52-летнего подозреваемого в убийстве.

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Марк Сировой

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