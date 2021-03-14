В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки

Полиция взяла под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве семилетней жительницы села Счастливое Херсонской области Марии Борисовой. Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко.

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По ее словам, подозреваемого нашли "по горячим следам". Сообщается, что он якобы прятал тело, а затем отнес его к месту, где его проходили поиски.

"Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемого нашли по "горячим следам" – через двое суток после обнаружения тела ребенка", – написала она.

Ранее сообщалось, что девочка пропала 7 марта, когда играла на улице. Позже стало известно, что тело ребенка обнаружили в заброшенном здании. Предварительной причиной смерти правоохранители назвали удушение.

Станислав Стороженко

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