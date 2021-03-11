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В Херсонской области нашли тело пропавшей четыре дня назад 7-летней девочки

11.03.2021, 16:53
В Херсонской области нашли тело пропавшей четыре дня назад 7-летней девочки - Фото
Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В селе Счастливое Херсонской области нашли тело пропавшей 7 марта семилетней местной жительницы Марии Борисовой. Причина смерти ребенка устанавливается, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Тело было обнаружено в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений.

По данным ТСН, девочка пропала вечером 7 марта, когда играла на улице. Заметив, что ребенка нет, родители бросились на поиски, и через несколько часов вызвали полицию.

По словам заместителя руководителя пресс-службы ГУНП в Херсонской области Виталия Байдарова, тело ребенка нашли в заброшенном здании, оно было в полиэтиленовом мешке. Предварительная причина смерти — удушение.

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Вадим Ребрина
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полиция Херсон
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