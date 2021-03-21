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Под Киевом незаконно удерживали и пытали людей под предлогом "лечения" – полиция

21.03.2021, 18:31
Под Киевом незаконно удерживали и пытали людей под предлогом
Фото: Нацполиция

Полиция заявила о разоблачении в Киевской области группы, которая незаконно удерживала и пытала людей в псевдореабилитационном центре. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, 20 марта в полицию сообщили, что в Ирпене возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали человека и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские сообщают, что нашли автомобиль, на котором похитили потерпевшего в селе Петропавловская Борщаговка – там находился один из "реабилитационных центров".

По данным правоохранителей, в заведение под предлогом реабилитации помещали лиц якобы с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. В "центре" незаконно удержалось несколько десятков человек.

По данным полиции, "пациенты" содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, людям запрещали выходить на улицу и подвергали их пыткам.

Установлено, что этот так называемый "центр" не имеет разрешительной документации на ведение медицинской практики.

Правоохранители выяснили, что к функционированию "центра" причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны, шестого разыскивают.

Задержанных подозревают, что они заключали договоры с родственниками якобы наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле не лечили, а пытали людей.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Читайте также: Шесть "реабилитационных центров" похищали людей для лечения и пытали – ОГП

Наталия Медведева
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реабилитационный центр пытки Петропавловская Борщаговка полиция
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