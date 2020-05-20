Шесть "реабилитационных центров" похищали людей для лечения и пытали - ОГП

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

19 мая прокуратура Ровенской области сообщила о подозрении 21 человеку. Правоохранители заявляют, что подозреваемые похищали людей, удерживали их и пытали. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, организатором группы является житель Ровно. В ее состав вошли еще 20 участников. Они за денежное вознаграждение похищали людей и принудительно помещали в пять "лечебных центров" на территории Ровенской области и в одно заведение в Тернопольской области, заявляют в ОГП.

Людей незаконно удерживали под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Люди платили подозреваемым от 5000 до 12 000 грн в месяц. За нарушение режима пребывания или попытки бегства удерживаемым наносились телесные повреждения, принудительно вводились психотропные или наркотические вещества.

Во время обысков в шести "реабилитационных центрах", работавших без документов и медперсонала, обнаружено 145 незаконно удерживаемых людей из разных регионов страны, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и прочее. Задержаны 14 человек.

13 августа 2018 года в Броварах пациенты "реабилитационного центра" заявили в полицию.

в двух реабилитационных центрах в пригороде Днепра за сутки обнаружили 45 новых случаев заражения коронавирусом. 25 апреля сообщалось , что